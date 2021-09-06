الرياضة
خاليلوزيتش يلعب ورقته الأخيرة
فوز على غينيا يخفف حدة الانتقادات والرطوبة وأرضية الملعب تعقدان مهمة الأسود يلعب وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، ورقته الأخيرة، عندما يحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره الغيني، اليوم (الاثنين)، بملعب لاسانا كونتي، انطلاقا من الخامسة عصرا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. ويقودأكمل القراءة »
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