الصباح السياسي
حضور وازن
3 أسئلة إلى محمد زين الدين* > كيف ترون حضور النساء في الانتخابات الحالية من حيث الترشيحات؟ > أولا يمكن القول إن أكبر مستفيد من الاستحقاقات الانتخابية الحالية هو العنصر النسوي، إذ عرفت الترشيحات المقدمة تقدما مهما في جميع اللوائح المحلية والجهوية والبرلمانية، وهو مؤشر يمكن اعتباره مكسبا ديمقراطيا، سيساعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا