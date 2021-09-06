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الصباح السياسي

الثلـث الواجـب يحـرج الأحـزاب

منذ ساعة واحدة
تنزيل مقتضيات تعزيز المشاركة النسائية اصطدم بواقع الهيمنة الذكورية وجدت القيادات الحزبية نفسها في موقف حرج في مواجهة التعديلات القانونية الجديدة الهادفة إلى الرفع من تمثيلية النساء، لكن التنزيل الواقعي والتشريعي لمقتضيات الدستور القاضية بتعزيز مشاركتهن السياسية، اصطدم بواقع تحكم العقليات الذكورية. وبالنظر إلى مساطر الترشيح الجديدة التي فرضت علىأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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