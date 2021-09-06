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“بلطجة” الحملات تستعر
هجومات مسلحة وألفاظ نابية لمنع مرشحين من لقاء المواطنين ومطالب بتدخل السلطات لتفادي الأسوأ شهدت دوائر انتخابية بعدد من المدن أعمال “بلطجة”، توزعت بين هجومات مسلحة والرشق بالحجارة وسرقات وسب وقذف واستعمال للعنف ضد مرشحين وأنصارهم في أحزاب منافسة. ومن بين أعمال الشغب التي سيطرت على المعارك الانتخابية التيأكمل القراءة »
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