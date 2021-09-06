الرياضة
البارالمبيون يحرجون الأسوياء
تهنئة ملكية للأبطال بعد حصولهم على 11 ميدالية بطوكيو أربع منها ذهبية أحرج الأبطال المغاربة “البارالمبيون”، الأسوياء، باعتلائهم لمنصات التتويج في 11 مناسبة، خلال الألعاب الأولمبية الموازية بطوكيو، التي اختتمت، أمس (الأحد). وزين الملك محمد السادس صدور الأبطال البارالمبيين المتوجين بالميداليات، بعدما بعث ببرقيات تهنئة إليهم، بعد الإنجازات التي حققوهاأكمل القراءة »
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