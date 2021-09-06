الصباح الفني
موران يحاضر بفاس
تحتضن فاس خلال الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر المقبل الدورة السادسة من مهرجان “أكورا” ربيع السينما والفلسفة، الذي تنظمه جمعية أصدقاء الفلسفة. وستعرف دورة هذه السنة من الحدث الثقافي السينمائي، الذي ينظم تحت شعار “صورة الزمن وزمن الصورة” مشاركة العديد من الفلاسفة والأكاديميين والجامعيين والنقاد من المغرب والخارج. وتتنافسأكمل القراءة »
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