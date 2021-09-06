الصباح الفني
شوقي يغني للأطفال
طرح، أخيرا، الفنان أحمد شوقي عملا غنائيا جديدا موجها للأطفال، والذي تم تصويره بطنجة تحت إدارة المخرج بدر حساني رفقة مجموعة من الأطفال. ويدعو موضوع الأغنية الجديدة لأحمد شوقي الأطفال إلى الاهتمام أكثر بدراستهم والتركيز عليها، من خلال مواظبتهم على حفظ دروسهم والبحث المستمر لاكتساب مزيد من المعلومات. وفاجأ الفنانأكمل القراءة »
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