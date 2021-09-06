الصباح الفني
العبدية: لا أحد ينافسني
أثار آخر خروج إعلامي للمغنية الشعبية الشابة اكرام العبدية المعروفة باسم “مولات البندير”، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرت فيه أن لا أحد ينافسها في الغناء من الجيل الحالي. وقالت العبدية حسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، إنه لا توجد منافسة لها، قبل أن تثني علىأكمل القراءة »
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