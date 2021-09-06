الصباح الفني
قالوا
حجازي كتبت الفنانة اللبنانية أمل حجازي تدوينة على صفحتها بفيسبوك جاء فيها “المسافة التي نبقيها بيننا وبين بعض البشر لا تعني الغرور أبدا، بقدر ما تعني الرغبة في استمرار الاحترام”. بهاوي كتب الفنان زهير بهاوي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “تصبح الحياة ذات معنى حينما نجد شيئا نكافح منأكمل القراءة »
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