الرياضة
دحدوح: الفتح محترف ومنظم
المهاجم الشاب قال إنه حزين لسقوط الزمامرة للقسم الثاني قال لحسن دحدوح، اللاعب الجديد للفتح الرياضي، إنه اختار عرض الفريق، لأنه محترف ومنظم. وأكد اللاعب في حوار مع «الصباح»، أنه تلقى عدة عروض من فرق وطنية وأجنبية، لكنه اختار عرض الفريق الرباطي. وأضاف دحدوح أنه مازال حزينا لسقوط فريقه السابقأكمل القراءة »
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