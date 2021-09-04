الرياضة
كواليس الفرق
الفتح الرياضي يواجه الفتح الرياضي أولمبيك خريبكة، اليوم (السبت)، بملعب مولاي الحسن بالرباط، انطلاقا من الخامسة والنصف، استعدادا للموسم الرياضي المقبل، وهي أول مباراة يخوضها الفريق هذا الموسم، على ملعبه الرئيسي. وعلمت «الصباح»، أن محمد أمين بنهاشم، مدرب الفريق، قسم الفريق إلى قسمين، الأول خاض مباراة وادي زم، أمس (الجمعة)،أكمل القراءة »
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