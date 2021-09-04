الرياضة
ثمانية لاعبين يغادرون الوداد
الفريق تعادل مع مازيمبي ويدخل مرحلة الإعداد الأخيرة الأسبوع المقبل حسم وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي لائحة المغادرين في “الميركاتو” الصيفي. وذكر مصدر مطلع، أن اللائحة تضم حمزة أسرير، وإبراهيم نجم الدين، وسفيان كركاش، والإيفواري جينيور غباغبو، وأنس سرغات، وبدر كادارين، وزكرياء الكياني، وأيوب بن الشاوي. ويرجح أن ينضم كركاشأكمل القراءة »
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