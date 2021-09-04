الرياضة
الغموض يلف موعد “السوبر”
الاتحاد القطري طلب من «كاف» التأجيل ومصدر يؤكد إقامة المباراة في موعدها طالب الاتحاد القطري الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بتأجيل مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلي المصري والرجاء الرياضي. وحسب مصادر إعلامية قطرية، فإن الاتحاد القطري طلب التأجيل إلى 24 أو 25 دجنبر لأسباب تسويقية. ووضع الاتحاد القطري احتمالاأكمل القراءة »
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