وطنية
“وردة” مولاي رشيد تحاسب أشواك التسيير
الطالبي: نواجه الإفراط في استعمال المال بدعم من المثقفين لا يتخلى محمد الطالبي، مرشح الاتحاد الاشتراكي بدائرة مولاي رشيد بالبيضاء، عن “الوردة” أبدا، ويؤمن أنها قادرة على إحداث “ثورة” تنموية في المنطقة، بعد سنوات من التسيير غير العقلاني، حسب قوله. يقول الطالبي إنه ترشح في انتخابات 2009 في الدائرة الانتخابيةأكمل القراءة »
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