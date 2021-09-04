وطنية
حملات بالدم
وضعت الأجهزة الأمنية عناصرها في مستوى التأهب في عدد من الدوائر الانتخابية، خصوصا بجهة البيضاء سطات، حيث بدأ أنصار مترشحين للانتخابات البرلمانية والجهوية والتشريعية يفقدون أعصابهم، على بعد أقل من أسبوع من الأربعاء 8 شتنبر الجاري. وتتوالى أحداث الاعتداءات في أكثر من منطقة، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على عمالةأكمل القراءة »
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