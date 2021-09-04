الصباح الفني
قصابني في مهرجان فيميا بأبيدجان
تستعد الفنانة رجاء قصابني لإحياء حفل فني ضمن فعاليات مهرجان فيميا في نسخته الثالثة عشرة المنظمة بأبيدجان في كوت ديفوار. ووقع الاختيار على رجاء قصابني لتكون الفنانة العربية الوحيدة، التي تشارك فيه إلى جانب ثلة من الفنانين العالميين . يشار إلى أن قصابني أعلنت، أخيرا، حصولها على الإقامة الذهبية منأكمل القراءة »
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