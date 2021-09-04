الرياضة
هندرسون: فضل كلوب على ليفربول كبير
الدولي الإنجليزي قال إنه يرغب في إنهاء مسيرته بـ «الريدز» قال الدولي الإنجليزي جوردن هندرسون، لاعب ليفربول، إن فضل المدرب يورغن كلوب على «الريدز» كبير جدا، لأنه ساهم في ألقاب النادي الأخيرة. وأوضح هندرسون في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول، أنه سعيد بتجديد عقده مع الفريق، وينوي مواصلة مسيرته فيهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا