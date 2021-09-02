بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع انخفاض طفيف

استهلت بورصة البيضاء تداولات جلسة، اليوم الخميس، على وقع انخفاض طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي، خسارة بنسبة 0,06 في المائة، مستقرا عند 12.698,18 نقطة.

وسجل MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,08% ، إلى 1.037 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر ، الذي فقد 0,06% ، منتقلا إلى 10.317,70 نقطة .

من جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، تراجعا بنسبة 0,10% ، مستقرا عند 953,13 نقطة.

على مستوى القيم، سجلت “الشركة المغاربية للنقديات” أقوى انخفاض بنسبة (-3,99%) ، متبوعة بكل من “كولورادو” (-3,77%) و”النقل” (-3,43%).

في المقابل حققت “سوطيما” أقوى ارتفاع بنسبة 3,78 % متقدمة على “إقامات دار السعادة” (+2,60%) و”ستيام”(+1,96%).

أما فيما يخص القيم الأكثر نشاطا مع بداية اليوم فيتعلق الأمر أساسا بكل من دجى الانعاش الضحى التي كسبت 1,91 مليون درهم ، و”جيت كونتراكترز” 1,34 مليون درهم وصوناسيد 1,23 مليون درهم .