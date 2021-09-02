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الرياضة

12 فريقا ومنتخبا تستعد بالملعب الكبير لمراكش

منذ 6 ساعات
خمسة منتخبات وسبعة أندية تخوض حصصها بالملاعب الملحقة يعرف الملعب الكبير بمراكش ضغطا كبيرا، بسبب التجمعات الإعدادية التي تخوضها مجموعة من المنتخبات والأندية الوطنية، استعدادا للاستحقاقات القارية والوطنية المقبلة. وعلمت «الصباح»، أن الملعب الكبير بمراكش والملاعب الملحقة الأربعة، تعرف ضغطا كبيرا، بسبب استعدادات المنتخبات للجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلةأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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