الرياضة
السوالم يتشبث بأزناك
تشبث شباب السوالم الرياضي، ببقاء المهدي أزناك، ومدد عقده بعد إصرار من المدرب رضوان الحيمر. ونجح السوالم في تمديد عقد أزناك، لموسم إضافي، وهو الثاني على التوالي، إذ يعول عليه لكسب الرسمية، ومنح الإضافة لخط الوسط. وكان أزناك (24 سنة)، القادم الموسم الماضي من الراسينغ البيضاوي، ضمن لائحة مغادري السوالم، قبلأكمل القراءة »
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