الأولى
ملايير انتدابات الأندية في مهب الريح
باتت انتدابات أندية كرة القدم، المشاركة في بطولة القسمين الأول والثاني، مهددة بالإلغاء، رغم صرفها ملايين قياسية في فترة الانتدابات الصيفية الحالية، بسبب مشاكلها المالية ومنعها، من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم، من تقييد لاعبين جدد في لوائحها. ورغم تنبيهات الجامعة وإنزالها عقوبات على أغلب الأندية، بمنع الانتدابات، غير أنهاأكمل القراءة »
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