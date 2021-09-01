اذاعة وتلفزيون
“أسرار النساء 3” على “إم بي سي 5”
سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي 5″، اليوم (الأربعاء) على موعد مع حلقة جديدة، من مسلسل “أسرار النساء” في موسمه الثالث. وتدور أحداث المسلسل، حول أربع نساء، تنشأ صداقة قوية بينهن، ويتعلق الأمر بصحافية تدعى كريمة وفدوى وهي في الثلاثينات من عمرها تبحث عن شريك حياتها، وسلمى المطلقة التي تحاولأكمل القراءة »
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