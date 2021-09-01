حوادث
اعتقال متزوج وخليلته بالجديدة
أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، عناصر الضابطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بوضع متزوج رفقة عشيقته المطلقة تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم على خلفية تورطهما في واقعة الخيانة الزوجية والمشاركة. وعلمت “الصباح ” أنه جرى إيقاف المتهمين من قبل عناصر الشرطة بحي المطار بالجديدة، بناءأكمل القراءة »
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