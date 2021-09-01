حوادث
سقوط وسيطة شهادات “بي سي إر”
منحت مسافرين وثائق مزورة للفحص مقابل مبالغ مالية أوقع إيقاف ثمانية مسافرين بمطار العروي بالناظور، بوسيطة ال « بي سي إر»، الأحد الماضي، للاشتباه في وقوفها وراء تمكين بعض الراغبين في شهادات اختبارات الفحص عن فيروس (كوفيد-19)، من فحوصات مزورة مقابل مبالغ مالية. وأظهرت الأبحاث التي أجريت على المسافرينأكمل القراءة »
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