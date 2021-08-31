وطنية
رياضيون يرتدون جلباب السياسة
لخصم وجيد وبودريقة وجوه تراهن عليها الأحزاب لكسب الأصوات ترك البطل العالمي مصطفى لخصم حلبات “الفول كونطاكت” ونزع القفازتين، ودخل حلبات صراع من نوع آخر، لانتزاع منصب في الانتخابات الجماعية في دائرة الصخيرات تمارة، بقميص الحركة الشعبية “السنبلة”. ويعد هذا “شلانج” جديدا للبطل العالمي، بعد فشله في إيجاد مكانة فيأكمل القراءة »
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