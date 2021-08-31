حوادث
إيقاف مسير مقهى وزبنائه
ضبطوا متلبسين باستهلاك مواد محظورة ومخالفة حالة الطوارئ الصحية بطنجة داهمت السلطة المحلية مؤازرة بعناصر أمنية بطنجة، في الساعات الأولى، من صباح السبت الماضي، مقهى بكورنيش المدينة، وأوقفت مسيره ومعه 15 من زبنائه، ضبطوا متلبسين باستهلاك مواد محظورة ومخالفة حالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات لحماية المواطنين من عدوىأكمل القراءة »
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