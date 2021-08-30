حوادث
عصابة تسطو على سيارة باليوسفية
تعرضت سيارة من نوع “سكودا” إلى السرقة بطريقة هوليودية بإقليم اليوسفية، نهاية الأسبوع الماضي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن أحد المقاولين كان يسوق سيارته من نوع “سكودا” سوداء اللون، عائدا من مراكش في اتجاه اليوسفية وتوقف في الطريق، من أجل قضاء حاجته وبمجرد ابتعاده عن السيارة ببضعة أمتار باغتهأكمل القراءة »
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