حوادث
تهريب جثة في حقيبة يفضح القتلة
كاميرا مراقبة فكت لغز اختفاء الضحية وتصفيتها على يد جارتها فكت كاميرات المراقبة المثبتة بأحد شوارع الفقيه بن صالح، لغز اختفاء ستينية تبين أنها وقعت ضحية جريمة قتل بشعة من قبل جارتها وابنها بالتبني، المتورطين في قضية القتل العمد المقرون بإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة. وحسب مصادر “الصباح”، مكنت الاستعانةأكمل القراءة »
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