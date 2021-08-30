حوادث
التحقيق في إشاعة ذبح مرشح بتاونات
أمر الوكيل العام باستئنافية فاس، أخيرا، بفتح تحقيق في ادعاء ذبح رئيس جماعة بقرية با محمد بتاونات في أول أيام الحملة الانتخابية، عهد للفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وتوعد كل من يثبت تورطه في نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة والمجرمة بالقانون. وتحدث في بلاغ رسمي عن أبحاث جارية حول الموضوعأكمل القراءة »
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