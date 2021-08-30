حوادث
أطباء في ورطة تزوير جوازات كورونا
“ديستي” تدخل على الخط واعتقالات بوجدة والبيضاء والناظور وأكادير عجلت أوامر رئيس النيابة العامة بالتصدي لمزوري جوازات السفر وكشوفات كورونا، بسقوط العديد من المتورطين في مدن مختلفة، أول أمس (السبت)، والجمعة الماضي، كما مكنت من الإيقاع بشبكة تنشط في تزوير هذه الوثائق، ضمنها ثلاثة أطباء، أحدهم طبيب رئيسي بمستعجلات مستشفىأكمل القراءة »
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