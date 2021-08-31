الرياضة
كوار يعود إلى اليوسفية
تعاقد المكتب المسير لأولمبيك اليوسفية مع المدرب الوطني عادل كوار، بهدف الإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مسؤولي الفريق اليوسفي ربطوا الاتصال بالمدرب من أجل مناقشة الموضوع، وعرضوا عليه تدريب الفريق، فوافق على الفور. وأكد مصدر مسؤول أن من بين النقاط التي ساهمتأكمل القراءة »
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