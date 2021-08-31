الرياضة
ليكيب: حارث بمارسيليا
ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن الدولي المغربي أمين حارث، وصل لمارسيليا للتوقيع للفريق، بعد اتفاق بين الطرفين. وسيوقع حارث البالغ من العمر 24 سنة، على عقد طويل الأمد، بعد تجربة قضاها بشالك الألماني، وكانت صعبة، إذ نزل النادي لبطولة القسم الثاني الألماني. وسبق لحارث، الذي يشغل وسط ميدان هجومي، اللعبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا