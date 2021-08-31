الرياضة
أزمة تسيير تؤرق الحسيمة
دخل شباب الحسيمة لكرة القدم، أزمة تسيير، بعدما قدم أعضاء لجنة تصريف أمور النادي، استقالتهم، نهاية الأسبوع الماضي. وأخبر إدريس بولحجل عضو اللجنة، الذي تم تعيينه مدربا للفريق، لاعبي النادي، الذين كانوا يستعدون لإجراء حصة تدريبية بملعب ميمون العرصي، بتعليق مهامه بسبب انعدام ظروف العمل، وعدم قدرته على تحمل مسؤوليةأكمل القراءة »
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