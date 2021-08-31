الرياضة
الحافي يثير الجدل في تداريب آسفي
يواصل اللاعب ياسين الحافي، تداريبه مع أولمبيك آسفي، في فترة اختبار، قبل التوقيع له. وقال مصدر مقرب إن الحافي كان يمارس في القسم الثاني بالدوري الإيطالي، ويتم إخضاعه للتجريب بطلب من الطاقم التقني. وعبر عدد من مناصري أولمبيك آسفي عن استيائهم من أداء اللاعب في الحصص التدريبية، وأكدوا أن مستواه،أكمل القراءة »
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