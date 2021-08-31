الرياضة
المرابط يعود للخميسات
تعاقد الاتحاد الزموري للخميسات مع المدرب توفيق المرابط، للإشراف على الفريق بعقد يمتد لموسم واحد، قابل للتجديد. ويضم الطاقم التقني للمدرب المرابط، يامين وهدي مساعدا أول، وهشام فتيحي مساعدا ثانيا، وعصام بادة مدربا للحراس. وسبق للمرابط أن قاد الفريق الزموري الموسم قبل الماضي، قبل أن يطلب إعفاءه من مهامه ليتمأكمل القراءة »
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