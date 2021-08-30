الرياضة
الجدل يرافق منتخب عموتة
28 لاعبا في تجمع المعمورة والمدرب يوجه الدعوة لـ 12 ممارسا بالخليج وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني الرديف، الدعوة إلى 28 لاعبا، للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، خلال الفترة بين، اليوم (الاثنين) و7 شتنبر المقبل، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. وضمت اللائحة 12 لاعباأكمل القراءة »
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