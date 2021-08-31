بانوراما
خطوات لماكياج العيون العسلية
تظهر العيون العسلية في بعض الأحيان باللون الأخضر، وفي بعض الأحيان تبدو بنية فاتحة، وعندما يتعلق الأمر بالماكياج، هناك الكثير الذي يمكن القيام به لإبراز لونها. ولهذا ينصح باتباع مجموعة من النصائح والحيل الخاصة بماكياج للعيون العسلية، إذ تعتبر أفضل ألوان ظلال العيون لها، هي تلك التي تبدو جيدة معأكمل القراءة »
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