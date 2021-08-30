وطنية
أخنوش: رشحنا أيادي نظيفة
وعد بإحداث مليون منصب شغل ورفع رواتب الأساتذة قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إن حزبه يخوض استحقاقات 8 شتنبر بمرشحين أياديهم نظيفة، ولهم تجربة في تدبير الشأن العام، وتدبير المقاولات، والتواصل مع المواطنين. وأكد أخنوش أن الحزب قدم ما لديه من كفاءات قادرة على تنزيل البرنامج الحزبي،أكمل القراءة »
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