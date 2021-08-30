حوادث
انتحار ثلاثة قاصرين في يوم واحد
فتحت المصالح الأمنية تحقيقات لفك لغز انتحار ثلاثة قاصرين، الأربعاء الماضي لأسباب غامضة بمنازل عائلاتهم بفاس وتاونات، بعد ساعات من انتحار ضابط أمن ستيني بتازة وعثر على جثته معلقا بمنزله بحي مسيلة بتازة العليا، بعد 3 أشهر فقط من إحالته على التقاعد. آخر المنتحرين طفل عمره 16 سنة، شنق نفسهأكمل القراءة »
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