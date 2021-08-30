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حوادث

إدانة مغتصب متزوجة بالجديدة

منذ 20 ساعة
توبع رفقة شريكه بالهجوم على مسكن الغير ليلا والسرقة والاغتصاب قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهمين وحكمت على الأول ب 5 سنوات سجنا، فيما أدين الثاني بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية، السرقة والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض والهجومأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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