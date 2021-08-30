الصباح السياسي
رحلـة البحـث عـن الحصانـة
225 برلمانيا يعودون إلى السباق وريع القبة يعمق ظاهرة الترحال أوضحت المعطيات الإحصائية التي كشفت عنها وزارة الداخلية بشأن الترشيحات إلى مجلس النواب، أن 225 برلمانيا أعادوا تقديم ترشيحاتهم في انتخابات ثامن شتنبر، منهم 206 بمجلس النواب، و19 مستشارا بالغرفة الثانية. وتكشف هذه النسبة أن أغلب الأحزاب تراهن على البرلمانيين،أكمل القراءة »
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