fbpx
الصباح السياسي

رحلـة البحـث عـن الحصانـة

منذ 20 ساعة
Des parlementaires marocains assistent au discours du roi Mohammed VI à l 'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'automne à Rabat le 10 octobre 2003. Le roi a annoncé la mise en place d'un code de la famille, comportant de nouveaux droits pour les femmes marocaines et une réforme des lois du mariage. AFP PHOTO ABDELHAK SENNA
225 برلمانيا يعودون إلى السباق وريع القبة يعمق ظاهرة الترحال أوضحت المعطيات الإحصائية التي كشفت عنها وزارة الداخلية بشأن الترشيحات إلى مجلس النواب، أن 225 برلمانيا أعادوا تقديم ترشيحاتهم في انتخابات ثامن شتنبر، منهم 206 بمجلس النواب، و19 مستشارا بالغرفة الثانية. وتكشف هذه النسبة أن أغلب الأحزاب تراهن على البرلمانيين،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى