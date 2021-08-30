الصباح الفني
بوزيان يطرح “لوست”
طرح، أخيرا، الفنان بوزيان أحدث أعماله الغنائية بعنوان “لوست”، التي اشتغل فيها على إيقاعات موسيقية عالمية مثل “تراب آر إن بي”. ويؤدي بوزيان “لوست”، التي تحمل عنوانا بالإنجليزية من كلماته وألحانه، وهي ثمرة تعاون فني بينه وبين شركة “يونيفرسال مينا”. ويسلط الفنان بوزيان في “لوست” الضوء على عدة مواضيع منهاأكمل القراءة »
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