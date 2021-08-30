اذاعة وتلفزيون
“مولات السعد” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية اليوم (الاثنين) على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة على موعد مع أحداث الشريط التلفزيوني “مولات السعد” من بطولة عبد الله فركوس وفضيلة بنموسى. وتدور أحداث الشريط التلفزيوني حول “سعاد”، الفتاة العازبة، التي لم يؤد بحثها المستمر عن فارس أحلامها أي نتيجة، إذ جربت كل السبل وطرقت كلأكمل القراءة »
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