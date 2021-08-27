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خاص

جيل جديد من المقاولين

منذ ساعتين
الأرقم قال إن مشروع سقي 5000 هكتار يهدف إلى دعم تصدير المنتجات الفلاحية أوضح الشريف الأرقم المدير الجهوي للفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب، أن مشروع سقي خمسة آلاف هكتار سيفتح آفاقا جديدة للفلاحة في الداخلة، على اعتبار أنه يشمل ثلاثة أنواع من المشاريع، منها نسبة معينة من المساحات المسقية المخصصةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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