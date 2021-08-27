حوادث
قتيلان في جلسة خمر بتارودانت
احتضنها منزل فتاة وتحولت إلى عراك بسبب خلافات السكر تجري الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بتارودانت، منذ صباح أول أمس (الأربعاء)، أبحاثا لتحديد ظروف وملابسات عراك أدى إلى سقوط قتيلين, نجم عن تبادل الضرب والجرح باستعمال الأسلحة البيضاء، نشب بين أربعة أشخاص، ضمنهم فتاتان. ووقع الحادث خلال جلسة لتناول الكحول،أكمل القراءة »
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