الرياضة
السوالم يتجاوز سطاد وديا
فاز شباب السوالم الرياضي، الثلاثاء الماضي، في ثالث موعد ودي، على سطاد المغربي بهدفين لواحد، على أرضية ملعب «الغولف» بالجديدة، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات القسم الأول. وأحرز ثنائية السوالم، العميد المهدي فريي، وسفيان مزان، ليحقق الفريق فوزه الثالث، كما واصلت عناصره تسجيل الأهداف، بالمقابل استقبلت شباكه رباعية، أمام شباب المسيرةأكمل القراءة »
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