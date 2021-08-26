الرياضة
شهران قبل عودة سليم للجيش
الفريق يفتقد خمسة لاعبين في فترة «فيفا» ضمنهم لكرد والشيبي بسبب المحليين حدد الطاقم الطبي للجيش الملكي شهرين لرضى سليم، لاعب الفريق، قبل أن يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في أربطة الركبة، بعد الخضوع لفترة ترويض رفقة المعالج الطبيعي والمعد البدني. وعلمت «الصباح»، أن الطاقم الطبي للفريق العسكري أمرأكمل القراءة »
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