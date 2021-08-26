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الوجدان الإسلامي المحافظ في أزمة
عصيد قال إن المنظور الديني لطالبان مخالف للطبيعة الإنسانية قال الباحث أحمد عصيد إن الطريقة التي تطبق بها طالبان الشريعة تقتضي إقامة نظام قهري تسلطي يعتمد على ضبط سلوك الأفراد وخنق حرياتهم، وأضاف الناشط الحقوقي والعلماني أن المنظور الديني لطالبان لا يتلاءم مع العصر ومخالف للطبيعة الإنسانية، وكشف عصيد أنأكمل القراءة »
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