أخبار الصباح
أخبار الصباح
< “بام” اتهمت ليلى سلاوي، عضو الأصالة والمعاصرة بالمحمدية، في تصريح مصور، المنسق الإقليمي الجديد للحزب، “بشراء لائحة للنساء من التقدم والاشتراكية”. وقالت ليلى إن النساء المدرجات في لائحة “الحزب الشيوعي” قادمات، أصلا، من العدالة والتنمية، قبل أن ينتهي بهن المطاف فوق “الجرار”. وعابت العضو على قادة الحزب محليا ضعفهمأكمل القراءة »
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