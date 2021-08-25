حوادث
حجز طنين من “الماحيا”
تمكنت عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد، مساء الأحد الماضي، من تفكيك معمل لصنع مسكر ماء الحياة (الماحيا)، بمنطقة الواد الواقعة بتراب الجماعة القروية للمهارزة الساحل، التابعة لدائرة البئر الجديد وحجزت طنين و500 لتر من المادة ذاتها. وكشفت مصادر دركية ل»الصباح»، أن العناصر الدركية، اقتحمت المنزل المشبوه، فيماأكمل القراءة »
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